Liverpool-Napoli: gli azzurri ad Anfield si giocano il primo match ball per la qualificazione

Se la vittoria, 2-0 il punteggio finale, ottenuta lo scorso diciassette settembre al San Paolo contro i campioni d’Europa in carica rappresenta senza dubbio la miglior prestazione stagionale del club di De Laurentiis è auspicabile che il nuovo confronto con i reds possa restituire le opportune motivazioni ad un gruppo che negl’ultimi sessanta giorni sembra aver intrapreso un percorso regressivo a dir poco impressionante. Nell’incontro valevole per la quinta giornata del girone E di Champions League il Napoli, secondo con otto punti, affronta, fischio d’inizio previsto domani sera ad Anfield Road alle ore 21:00, il Liverpool, al comando della graduatoria a quota nove. Per tagliare il traguardo della qualificazione agli ottavi di finale gli azzurri hanno a disposizione due match point e in caso di sconfitta in Inghilterra basterebbe poi loro battere il Genk nella gara in programma al San Paolo il prossimo dieci dicembre.

Se i numeri legittimano la definizione di scontro diretto per il primo posto la situazione radicalmente diversa vissuta al momento dai due club sembra favorire nettamente i detentori del titolo che guidano saldamente la Premier con ben otto lunghezze sul Leicester secondo e sono ancora imbattuti sul suolo nazionale anche se il fascino delle notti di Champions potrebbe, almeno in parte, attenuare il gap al momento accusato dai partenopei che, ad onor del vero, in Europa si sono espressi su standard di rendimento decisamente migliori rispetto a quelli esibiti in campo nazionale. La trasferta di Milano ha lasciato intravedere qualche flebile segnale di ripresa sul piano del gioco anche se l’1-1 maturato al termine dei novanta minuti complica ulteriormente la rincorsa ai piazzamenti Champions, che vede la Lazio, reduce da un filotto di cinque successi consecutivi, poter amministrare un margine di sette lunghezze e il tandem Roma-Cagliari in vantaggio di cinque sul settimo posto occupato da Koulibaly e compagni

. Le raccomandate spedite dalla società con le proposte di multa ai propri tesserati per il rifiuto di rientrare in ritiro dopo la partita con il Salisburgo non contribuiscono a rasserenare il clima ma l’auspicio è che la bravura del tecnico nel cercare di astrarre la squadra dal difficile contesto attuale e gli stimoli derivanti sia dall’importanza della posta in palio che il prestigio di una sfida giocata in uno dei teatri storici del calcio europeo nel quale sono state realizzate diverse grandi imprese aiutino il gruppo a concentrarsi sulla partita e a creare le premesse per, nella peggiore delle ipotesi, uscire a testa alta dal terreno di gioco. Fondamentale scendere in campo approcciando il match consapevoli di dover tenere la concentrazione sulle soglie più elevate per novanta minuti e che solo la carica agonistica della occasioni importanti permetterà di tenere a bada l’onda d’urto dei padroni di casa che tra le mura amiche si trasformano.

Determinante riuscire a tenere la squadra corta in fase di non possesso tenendo ben compatte le linee di difesa e centrocampo per non concedere spazio all’arma principale dell’undici di Klopp, le verticalizzazioni che di solito innescano la velocità supersonica dei due esterni offensivi Salah e Mané. L’assenza di Insigne per i postumi del problema che ne ha causato l’uscita anticipata dal campo nella gara con i rossoneri potrebbe spianare la strada al tandem Lozano-Mertens per tentare di sfruttare l’abilità dei due nell’attacco alla profondità e tentare così di prendere in velocità una coppia centrale inglese non certo irreprensibile da questo punto di vista. Per quanto concerne la scelta dell’undici iniziale permangono i dubbi legati all’impiego di Fabian Ruiz e Mario Rui che l’allenatore scioglierà solo dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.