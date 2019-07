Napoli, primo test internazionale: gli azzurri sfidano i campioni d'Europa del Livepool

Dopo il trittico di amichevoli in Trentino contro squadre di B e C, per il Napoli è tempo di grandi test internazionali. Gli azzurri di Ancelotti, infatti, affronteranno nel pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 18,00 italiane) ad Edimburgo il Liverpool campione d'Europa di Jurgen Klopp.

I precedenti

Si tratta della quarta sfida in 12 mesi tra gli azzurri e i 'reds', dopo il 5-0 inflitto dagli inglesi nell'agosto 2018 a Dublino agli azzurri e la doppia sfida di Champions League, con l'1-0 al San Paolo firmato Insigne ed il ritorno ad Anfield deciso da Salah.

Le assenze

Entrambi gli allenatori dovranno rinunciare a molti calciatori: Ancelotti non avrà a disposizione il neo acquisto Elmas, Koulibaly, Ounas, Allan e Fabian Ruiz reduci dagli impegni con le nazionali, oltre all'infortunato Malcuit. Stesso problema per Klopp che non potrà impiegare i brasiliani Allison e Firmino, oltre a Manè e Salah.

La formazione

Questa la probabile formazione degli azzurri che dovrebbe scendere in campo dall'inizio: (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

Il match in tv e radio

Liverpool-Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport in pay per view, al costo di 10 euro, e in radio su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia.

