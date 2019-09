Champions League, il Napoli ospita i campioni d'Europa del Liverpool

Napoli-Liverpool allo stadio San Paolo, partita d'esordio delle due squadre nel giro E della Campions League. Oltre 2 mila i tifosi Reds attesi. Circa 150 sono stati scortati dalle forze dell' Ordine, partendo dal punto di raccolta di via Marconi. Non ci sono stati incidenti, solo una piccola scaramuccia in un bar, con l'intervento della polizia. File all'ingresso dello stadio, molti i tifosi azzurri presenti.

Formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. Allenatore: Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Convenzione San Paolo

Nel pomeriggio c'è stato un ulteriore incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed Attilio Auricchio, presidente generale del Comune di Napoli. Serpeggia grande ottimismo per la firma in tempi brevi per la convenzione che vedrebbe la concessione annuale dello stadio di 5 anni più 5. Attesa per la firma.