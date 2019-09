Napoli, ore importanti tra Liverpool e futuro del San Paolo

Saranno ore importanti, le prossime, per il futuro del Napoli, sia dal punto di vista sportivo che societario. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sugli spogliatoi del San Paolo, precedenti alla vittoria azzurra sulla Sampdoria nella prima stagionale a Fuorigrotta, parte oggi una settimana che dirà molto per il club di De Laurentiis.

Il numero uno partenopeo, infatti, dovrebbe incontrare proprio oggi il Comune per stringere sulla convenzione decennale per il San Paolo, come anticipato dallo stesso presidente azzurro venerdì scorso durante il sopralluogo nel ventre dell'impianto. “La convenzione con il Comune? Certo che si firma. Bisogna ancora limare qualche piccola cosa e fare chiarezza anche sulle virgole e sui punti interrogativi. Ci vedremo lunedì a mezzogiorno con l’amministrazione e speriamo che per le 16 si possa firmare", aveva dichiarato ADL.

Intanto Carlo Ancelotti prepara la sfida al Liverpool, in programma martedì sera al San Paolo. Il tecnico, che parlerà in conferenza stampa nel pomeriggio a Castel Volturno, è alle prese con alcuni dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Da verificare ancora le condizioni di Milik, che dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro i campioni d'Europa. Probabile il rientro in campo dal primo minuto per Allan e Manolas, mentre qualche dubbio permane sull'impiego da titolari per Ghoulam e Insigne.

Previsto a Fuorigrotta uno straordinario colpo d'occhio, nonostante la diretta televisiva in chiaro su Canale 5. Ad arbitrare sarà il tedesco Byrch.