Napoli-Liverpool, le probabili formazioni: tornano Manolas e Allan

Napoli-Liverpool aprirà il group stage di Champions League, con una sfida che è diventata ormai un'abitudine per azzurri e reds.

Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp sono alle prese con alcuni dubbi di formazione in vista dell'attesissimo match del San Paolo.

Il tecnico azzurro potrebbe schierarsi nuovamente con il 4-4-2, come avvenuto contro la Sampdoria. Dubbi sugli interpreti che scenderanno in campo dal primo minuto, ma tra i quali ci saranno sicuramente Allan e Manolas, che ritroveranno una maglia da titolare.

Tanti i ballottaggi, in difesa tra Ghoulam e Mario Rui, e a centrocampo ed in attacco, dove gli unici certi del posto, oltre al rientrante Allan, sembrano essere Callejon e Mertens. Tutto da decidere invece sull'impiego di Ruiz, Zielinski, Elmas, Lozano ed Insigne, che si giocano tre maglie in cinque.

Nel Liverpool Klopp dovrebbe riaffidarsi al tridente Salah-Firmino-Manè, con Wijnaldum favorito su Milner a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne (Lozano). All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

ARBITRO: Byrch (Germania).