Napoli-Liverpool, i convocati: torna disponibile Milik, ancora out Hysaj

Arkadiusz Milik torna tra i convocati per la sfida al Liverpool. Per il centravanti polacco si tratta della prima convocazione stagionale in gara ufficiale. Ancora assente, invece, Elseid Hysaj, tornato malconcio dagli impegni con la nazionale albanese.

Il giovane Gaetano, invece, è stato convocato dal tecnico della Primavera azzurra Baronio per l'impegno in Youth League.

Questo l'elenco completo dei convocati in ordine alfabetico: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.