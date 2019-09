Notizie SSC Napoli Fuorigrotta / Piazzale Vincenzo Tecchio

Champions League, Ancelotti: "Contro il Liverpool voglio vedere gioco"

Per il tecnico del Napoli "il risultato passa in secondo piano". Llorente: "Voglio aiutare la squadra, sempre. Domani dobbiamo giocare ad alti livelli, possiamo andare avanti in Coppa"