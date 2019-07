Liverpool-Napoli 0-3, show degli azzurri: in gol Insigne, Milik e Younes

Comincia bene il tour internazionale del Napoli. Gli azzurri di Ancelotti battono per 3-0 i campioni d'Europa del Liverpool ad Edimburgo, vendicando il 5-0 subito in amichevole nell'agosto 2018 a Dublino. In gol Insigne e Milik nel primo tempo e Younes nella ripresa.

Gli azzurri scendono in campo con il 4-2-3-1, provato già nelle precedenti amichevoli, con Callejon nell'inedito ruolo di centrocampista, Verdi al suo posto sulla destra e Mario Rui titolare con Ghoulam in panchina.

I partenopei partono subito bene e poco dopo il quarto d'ora passano in vantaggio con uno splendido tiro a giro di Insigne, che beffa Mignolet. Il capitano azzurro è letteralmente scatenato e poco prima della mezz'ora serve a Milik un assist perfetto per il 2-0.

Nella ripresa girandola di cambi e proprio il neo entrato Younes, al 53', sigla il 3-0 finale, a conclusione di un'altra azione di Insigne. Negli ultimi minuti Meret nega la gioia del gol agli uomini di Klopp.

LIVERPOOL-NAPOLI 0-3

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo (60' Hysaj), Maksimovic (60' Luperto), Manolas (46' Chiriches), Mario Rui (46' Ghoulam); Callejon, Zielinski; Verdi (60' Gaetano), Mertens (46' Younes), Insigne; Milik (75' Tutino).

Marcatori: 16' Insigne, 28' Milik, 53' Younes.

