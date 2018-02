Napoli-Lipsia 1-3, gli azzurri snobbano la coppa e centrano l'obiettivo: sono fuori

Davanti a pochissimi spettatori, Sarri rinuncia a molti titolari e schiera Hysaj a sinistra, Tonelli centrale con Maggio a destra, Diawara e Rog in mediana, Ounas e Zielinski in attacco con Callejon falsissimo nueve. Il Lipsia sembra davvero poca cosa eppure dopo un minuto il centravanti Werner, il più pericoloso dei suoi, va al tiro in due occasioni. Su un pasticcio della difesa Callejon si trova solo davanti al portiere dei tedeschi: palla dietro, tiro di Hamsik respinto. Errore in difesa anche per il Napoli: Tonelli perde Poulsen che entra in area e tira sul fondo. Il Napoli tentenna, non affonda, ha la testa da un'altra parte: il Lipsia fa la partita, gli azzurri partono in contropiede ma Ounas - almeno nella prima frazione - è fumoso e barocco. Al 19esimo ci prova ancora Callejon, para Gulacsi. L'impressione, dopo il primo tempo, è che giocatori e tifosi siano concentrati solo sul campionato.

Nell'intervallo il Napoli raccoglie le energie e le finalizza immediatamente: al 52esimo bella azione degli azzurri, Callejon riceve spalle alla porta e serve Ounas. Preciso il tiro dell'algerino, che incrocia e trova il primo gol stagionale. Napoli in vantaggio in una delle partite in cui ha fatto meno. Entra Insigne per Hamsik (con Zielinski che rientra in mediana) ma cinque minuti dopo il gol di Ounas il Lipsia va vicino al pareggio, è attento Reina nell'uscita sul tiro di Poulsen. I tedeschi spingono e Sarri corre ai ripari inserendo Mario Rui (Hysaj) e Allan (per Ounas). Ma il Lipsia trova il meritato pareggio al 61esimo, con Timo Werner. L'attaccante tedesco riceve palla e non trova opposizione, al centro dell'area. Arresto e tiro, Reina è battuto. Il Napoli ci riprova senza troppa convinzione: è Insigne a sfiorare il nuovo vantaggio al 70esimo, dopo una fortuita deviazione di un difensore tedesco. Gli azzurri capitolano al 73esimo: Maggio tiene in gioco tutti su un lancio da centrocampo, Poulsen serve Bruma che a porta vuota porta in vantaggio il Lipsia. Gara chiusa al 93esimo, quando i tedeschi escono dalla propria area in contropiede e Werner firma la doppietta personale. Finisce 3-1 per il Lipsia, doppia sfida che si mette malissimo per il Napoli, che non è mai sembrato affascinato dal cammino nella seconda competizione europea. Una mancanza di concentrazione che è stata il marchio di fabbrica dell'andamento nelle coppe in questa stagione del Napoli. Sottotono in Champions League, scarico in coppa Italia, impalpabile in Europa League. Non è caso, è strategia. Il Napoli si aggrappa ora al campionato, vero obiettivo stagionale.