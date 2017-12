Europa League, il precedente benaugurante tra Napoli e Lipsia

Un precedente decisamente benaugurante. La doppia sfida tra Lipsia e Napoli si ripete: nel 1988/89 azzurri e tedeschi si incontrarono proprio ai sedicesimi di quell'edizione della Coppa Uefa che poi vide il Napoli trionfare nella finale di Stoccarda. Il diverso formato della competizione continentale prevedeva i sedicesimi già ad ottobre. Il 25 ottobre 1988 Maradona e compagni volarono nell'allora cittadina della DDR: uscirono dal Central Stadium con un sofferto 1-1. A rimettere in giochi in parità fu Francini. La prestazione di Maradona fu opaca e solo Giuliani, autore di ottime parate, impedì al Lipsia una meritata vittoria.



Al ritorno, l'otto novembre 1988, il Napoli staccò il pass per gli ottavi con un altro gol di Francini (insospettabile goleador) e l'autorete di Scholz. Gli azzurri proseguiranno la trionfale cavalcata, eliminando Bordeaux, Juventus, Bayern Monaco e Stoccarda.