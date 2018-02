Europa League, le interviste di Napoli-Lipsia. Sarri furioso: "La maglia va onorata"

Vi proponiamo le interviste rilasciate dai tesserati del Napoli al termine di Napoli-Lipsia, andata dei sedicesimi di Europa League, finita 1-3 per i tedeschi.

Maurizio Sarri: "Non si può prendere gol così all'ultimo minuto, c'è ancora una partita da giocare. Abbiamo sbagliato tutto, è stata una partita deludente. Le partite si possono vincere o perdere ma la mentalità deve essere quella giusta. La maglia del Napoli va onorata, sono deluso. Mi sembra che la squadra sia ancora indietro dal punto di vista della maturità. Non possiamo pensare di sottovalutare il Lipsia, secondo in Bundesliga. Dobbiamo fare ancora grandi passi in avanti".

Marek Hamsik: "Non possiamo fare queste brutte figure in Europa. Il Lipsia ha giocato bene, peccato per il terzo gol loro perché ora diventa davvero difficile. Non è stato il solito Napoli, dobbiamo crescere caratterialmente. Dobbiamo comportarci in Europa e in campionato allo stesso modo. Dovevamo fare molto meglio".

Adam Ounas, marcatore del Napoli: "Per noi che giochiamo poco è dura anche fisicamente. Ora dobbiamo mettere la testa al campionato per domenica contro la Spal e bisogna vincere. Sono felice per il mio primo gol ma era più importante vincere".