Europa League, le probabili formazioni di Napoli-Lipsia

Con Machach e Mertens squalificati, Albiol e Chiriches (oltre ai lungodegenti Ghoulam e Milik) fermi ai box, Sarri non può numericamente stravolgere la squadra. Gioca Ounas, torna Tonelli dal primo minuto, a sinistra va Hysaj per non rischiare Mario Rui, unico mancino in squadra. Prima convocazione per il funambolo della primavera Gianluca Gaetano, che andrà in panchina.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Kampl, Keita, Kaiser, Bruma; Poulsen, Werner. Allenatore: Hasenhuttl