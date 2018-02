Napoli-Lipsia, Sarri in conferenza stampa: "Europa League competizione folle"

"Domani saremo solo in 18 con i tre portieri. Siamo corti, ma cercheremo di fare equilibrismo e di fare una partita seria, senza inficiare il campionato. Oggi dobbiamo pensare solo a questa partita”. Così Maurizio Sarri alla vigilia di Napoli-Lipsia, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. “Il Lipsia è una squadra divertente – ha aggiunto l'allenatore del Napoli – di gamba, di tecnica e che gioca in velocità, quindi ci aspetta un compito difficilissimo. Mi hanno fortemente sorpreso, mi ha divertito vederla giocare nel preparare questa gara”.

“L'Europa League la considero una manifestazione folle, almeno come organizzazione: non si può giocare alle 21.05 del giovedì sera e poi ritornare in campo dopo sole 60 ore, visto poi che il Lipsia ha giocato di venerdì sera e rigiocherà di lunedì. Sicuramente la Lega non ci ha tutelato in questo senso”.

A proposito dello stadio semivuoto che si prospetta (attesi intorno ai 10mila tifosi l'allenatore del Napoli ha aggiunto): “Un appello ai tifosi per riempire il San Paolo? Spero che all'ultimo momento cambino idea e spero anche che la società abbia fatto il possibile per venire incontro a questo problema. In città si avverte che i tifosi abbiano fatto una scelta privilegiando il campionato, una cosa che inconsciamente si percepisce anche all'interno della squadra”.

"Dobbiamo trovare le motivazioni - è il pensiero di Sarri - È un tentativo difficile, avevo problemi anche a motivare il gruppo per la Champions League. È chiaro che questa stagione è focalizzata su qualcosa di diverso, e anche a ragione perché prima di diventare grande in Europa devi diventare grande nel tuo Paese”.

Le parole di Christian Maggio

"L'Europa League è una competizione importante, da non sottovalutare. Incontreremo una squadra rivelazione, con giocatori giovani che hanno grande voglia di dimostrare. Ma anche da noi ci sono giocatori che forse stanno giocando meno e che hanno gran voglia di mettersi in mostra e questa può essere la loro grande occasione”.