Il Napoli travolge la Lazio e torna in vetta alla classifica

Il Napoli batte la Lazio per 4-1 al San Paolo ed effettua un nuovo sorpasso ai danni della Juve, vincitrice nell'anticipo del venerdì in quel di Firenze.

LE SCELTE - Emergenza in difesa per gli azzurri: dopo l'infortunio di Ghoulam, si fermano anche Albiol e Chiriches. Torna titolare Tonelli, 13 mesi dopo l'ultima gara ufficiale. In attacco stringe i denti Mertens, che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia.

LA PARTITA - Lazio in vantaggio dopo soli 3 minuti di gioco con una zampata di De Vrij su cross di Immobile. Pareggio di Callejon al 44esimo minuto. Espulso per proteste Sarri, poco prima della fine del primo tempo. Gli azzurri dilagano nella ripresa con l'autogol di Wallace (54') e le reti di Zielinski (56') e Mertens (73'). Il Napoli torna in vetta alla classifica scalzando la Juventus. A fine primo tempo problema alla schiena per Hamsik, costretto al cambio nell'intervallo.