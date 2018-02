Il Napoli potrebbe scendere in campo sabato sera contro la Lazio senza Albiol e Mertens. La società azzurra ha comunicato che i due calciatori hanno svolto un lavoro differenziato e dunque sarà decisivo l'allenamento pomeridiano di domani per vagliare l'eventuale presenza in campo dei due calciatori azzurri.

Febbre invece per Hysaj, che oggi ha saltato l'allenamento. pronto Maggio sulla destra.