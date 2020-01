Napoli-Lazio, dove vederla in televisione e in streaming

La gara di questa sera tra Napoli e Lazio, partita secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile in tv e in streaming, in chiaro, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Il servizio pubblico della Rai trasmetterà infatti le partite dell'edizione 2019/2020 della Coppa Italia. Napoli-Lazio sarà visibile questa sera, 21 gennaio 2020, su Rai Uno dalle 20:45.

Sempre su Rai Uno, domani 22 gennaio, sarà visibile Juventus-Roma. Martedì prossimo, 28 gennaio, spazio a Milan-Torino. Chiuderà il programma dei quarti di finale la gara in programma mercoledì 29 gennaio tra Inter e Fiorentina.

Ricordiamo che nella metà sinistra del tabellone ci sono Napoli-Lazio e Inter-Fiorentina. A destra l'altra semifinale sarà giocata tra le vincenti di Milan-Torino e Juventus-Roma.