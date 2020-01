Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Gattuso lancia Demme, Inzaghi senza Luis Alberto

Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi dovranno fare i conti con un po' di assenze in vista di Napoli-Lazio. Il tecnico azzurro dovrà rinunciare a molti infortunati, da Koulibaly a Mertens, passando per Allan. Tra i capitolini, invece, spicca il forfait di Luis Alberto.

Tra i partenopei scocca l'ora di Diego Demme. Il tedesco dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Possibile anche un impiego di Lobotka, in virtù dell'assenza di Allan. Zielinski potrebbe essere impiegato alto a destra nel tridente avanzato. In difesa rientra Mario Rui.

Tra gli ospiti Parolo dovrebbe sostituire Luis Alberto. Torna titolare Lulic, così come dovrebbe rientrare anche Luiz Felipe. In avanti Correa non è ancora al meglio e a far coppia con Immobile dovrebbe esserci ancora una volta Caicedo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Lobotka; Zielinski, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.