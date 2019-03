Il cuore non basta, Juventus corsara al San Paolo: bianconeri a + 16

Juventus in vantaggio di due gol dopo il primo tempo del posticipo della 26/a giornata di Serie A. Bianconeri in vantaggio al 28' con Pjanic, che trasforma magistralmente una punizione, scaturita da un dubbio fallo di Meret su Ronaldo, dopo un retropassaggio maldestro di Malcuit, battendo Ospina, appena subentrato a Milik. Dai replay, dalle varie angolazioni, infatti, il portiere partenopeo non sembra toccare il portoghese, nonostante anche il Var abbia confermato il gol. R addoppio di Emre Can al 39'.

Espulsione nella ripresa per Pjanic al 47esismo, che ristabilisce la parità numerica. Il Napoli prende coraggio e segna con Callejon su una incomprensione tra Chiellini e il portiere bianconero. Partenopei attaccano a testa bassa. Insigne non trasforma il rigore decretato per un fallo di mano di Alexandro. Due i legni colpiti da Zielinski.

Var

"Episodio controverso. Visto che c'è il Var, perchè non lo ha rivisto l'arbitro? Non è detto che Ronaldo potesse tornare sul pallone. Meret comunque sicuramente non lo tocca. Questo ha condizionato la partita. La prestazione contro la Juve mi rincuora. La supremazia in parità numerica è stata sorprendente. Dobbiamo insistere e migliorare ed essere convinti nelle nostre qualità. La stagione è positiva, abbiamo inserito giocatori giovani e nuovi e lo stesso faremo il prossimo anno", spiega Carlo Ancelotti nell'intervista post partita rilasciata a Sky.

"Abbiamo fatto noi la partita, siamo stati sfortunati. Dobbiamo continuare così. Quest'anno abbiamo un altro gioco, molti cross, per quello segno meno. Voglio sempre dare tutto", sono le parole di Mertens a Sky.

Tifosi

E' avvenuto senza incidenti il ritorno dei tifosi della Juventus allo stadio San Paolo di Napoli, dopo anni di divieti. Intorno alle 18.30 cinque bus con circa 350 tifosi bianconeri provenienti da tutta Italia sono stati scortati lungo via Terracina fino all'ingresso del settore ospiti.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!