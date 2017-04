Pareggio tra Napoli e Juventus: a Khedira risponde Hamsik

Si è chiuso con un pareggio il match di campionato tra Napoli e Juventus, valevole per la trentesima giornata di campionato della massima serie.

Inizio shock per gli azzurri sorpresi da un break centrale di Khedira che ha battuto Rafael. Poi solo Napoli, gli uomini di Sarri hanno alzato il baricentro della squadra dominando per lunghi tratti la gara, con i bianconeri che hanno pensato soprattutto a difendere il vantaggio con una linea difensiva accorta.

Pareggio al sessantesimo minuto di Hamsik che ha trafitto Buffon. Annullato un gol in chiaro fuorigioco a Callejon. Fischi costanti ogni volta che entrava in possesso della palla per il grande ex Higuain.

"Risultato non giusto, meritavamo di più. Forse eravamo stanchi alla fine. Mancano ancora 8 partite, c'è ancora tempo per riprendere la Roma al secondo posto. Ora pensiamo alla Coppa Italia, ce la possiamo fare. Sono fiducioso per la partita di mercoledì di Coppa Italia contro la JUve, l'importante sarà non subire gol", ha dichiarato a SkySport, Hamsik.

"Complimenti a tutti, una grande partita. Forza Napoli sempre". E' stato il tweet del presidente De Laurentiis.

