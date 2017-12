La Juventus espugna il San Paolo, decide Higuain: infortunio per Insigne

Colpo in trasferta della Juventus che espugna il San Paolo con un gol dell'ex Higuain. Insigne perde palla al limite dell'aria bianconera e parte un contropiede: Douglas Costa va via centralmente, serve Dybala che allarga per l'argentino, che riesce a battere Reina, evitando il tentativo disperato di Koulibaly in scivolata. E' il quinto gol del Pipita al Napoli con la maglia della Juve su cinque partite.

La supremazia territoriale del Napoli si è raramente concretizzata con azioni pericolose per gli Juventini, se si escludono un paio di conclusioni di Insigne. La Juventus con questa vittoria si avvicina agli azzurri che restano in testa con un solo punto di vantaggio, in attesa dell'Inter che potrebbe scavalcarla in classifica. Preoccupazione per Insigne, costretto ad uscire ad un quarto d'ora dalla fine del match per un infortunio muscolare. Feyenoord a rischio.

Hamsik: "Stiamo bene fisicamente. Contro squadre che si chiudono così non è facile, la Juve si è messa lì dietro. Milik si è fatto male nel momento sbagliato, Dries sta facendo bene e per noi non cambia nulla. Dobbiamo pensare alla Champions".

Buffon: "Questa gara deve essere un punto di partenza, ma non dobbiamo esaltarci. Siamo felici, perchè vincere qui non è mai facile. Higuain è da due mesi in forma strepitosa e sarebbe stato un peccato perderlo".

Allegri: "Le partite a volte si vincono anche così. Avevamo perso la voglia di soffrire. Le gradi sfide le vincono le difese".