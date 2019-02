Napoli-Juventus, i tifosi bianconeri potranno tornare al San Paolo

I tifosi della Juventus potranno tornare allo stadio San Paolo per lo scontro contro il Napoli. Come evidenziato dal comunicato ufficiale della società partenopea, saranno messi infatti in vendita anche i biglietti nel settore ospiti per la partita in programma il 3 marzo.

"Per l’acquisto del tagliando e per l’ingresso allo stadio, sarà necessario esibire la tessera di fidelizzazione della Juventus FC ed un valido documento di riconoscimento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".

Tale decisione non piacerà ai tifosi azzurri a cui è stata vietata la trasferta a Torino nel match di andata, terminato 3-1 per i bianconeri.

