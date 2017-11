L'algoritmo di Caressa su Napoli-Juventus: "Vinceranno i bianconeri"

L'algoritmo di Sky Calcio Show di Fabio Caressa non vede il Napoli favorito nel big match di venerdì prossimo contro la Juventus. I due risultati calcolati dal sistema che incrocia diversi parametri per l'incontro tra Napoli e Juventus vede i bianconeri sconfiggere gli azzurri 2-1 o 5-3. I tifosi del Napoli sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri di rito. Per il rating invece, nuovo sistema che analizza le formazioni delle squadre e i possibili cambi, il Napoli potrebbe vincere per una rete a zero.