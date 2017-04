Napoli-Juventus, per il club azzurro diffida e multa da 35mila euro: le ragioni

Ufficializzate le sanzioni disciplinari successive al match di Coppa Italia di mercoledì scorso tra Napoli e Juventus, finito con la vittoria degli azzurri per 3-2 ma con il passaggio del turno dei bianconeri per somma di gol nelle due sfide.

Il Napoli perde per un turno (da scontare nella prossima edizione del torneo) il centrocampista Amadou Diawara, così come i bianconeri dovranno rinunciare a Miralem Pjanic nella finale contro la Lazio a Roma.

Il club azzurro è stato inoltre diffidato e dovrà pagare una multa di 35mila euro. Il provvedimento si deve alla "responsabilità oggettiva" per non aver impedito l'invasione di campo che ha fermato il gioco per 40 secondi, e perché i suoi tifosi hanno lanciato bottigliette d'acqua verso arbitri e giocatori mentre rientravano negli spogliatoi, " una delle quali colpiva al petto un calciatore della squadra avversaria". Altra ragione della multa sono i cori offensivi diretti all'arbitro Banti.