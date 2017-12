Commenti post partita di Napoli-Juventus, Nicolas Higuain: "Gonzalo ha le palle"

La Juventus espugna il San Paolo con una rete di Higuain. I commenti post partita dei protagonisti del big match di campionato.

Sarri: "I tre davanti non sono brillantissimi. La squadra ha fatto una grande partita. Il dato sul predominio territoriale è 87 a 13, superiore di quello contro il Benevento. Lorenzo Insigne ha una infiammazione al pube dopo la nazionale e Dries non è abituato aquesti ritmi. A livello di brillantezza davanti siamo in difficoltà. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Abbiamo messo sotto la Juve anche con i limiti di cui ho parlato. Abbiamo giocatori di talento davanti che troveranno in futuro i loro guizzi. Alla squadra ho fatto i complimenti. Ingiusto criticare Higuain, è un fuoriclasse assoluto, forse non dovrebbe rispondere ai tifosi, se fosse rimasto con noi ora magari staremmo noi 1-0".

Hamsik: "Stiamo bene fisicamente. Contro squadre che si chiudono così non è facile, la Juve si è messa lì dietro. Milik si è fatto male nel momento sbagliato, Dries sta facendo bene e per noi non cambia nulla. Dobbiamo pensare alla Champions".

Buffon: "Questa gara deve essere un punto di partenza, ma non dobbiamo esaltarci. Siamo felici, perchè vincere qui non è mai facile. Higuain è da due mesi in forma strepitosa e sarebbe stato un peccato perderlo".

Allegri: "Le partite a volte si vincono anche così. Avevamo perso la voglia di soffrire. Le gradi sfide le vincono le difese. Il Napoli resta favorito per lo scudetto".

Nicolas Higuain (fratello-agente di Gonzalo): "Abbiamo visto tutti il club del padrone romano vincere per 4-1. Sbaglio o la Juve ha vinto 1-0? Sarà per la prossima. Continuate a fischiare e a gridare forte merda. Complimenti Gonzalo per quest'altra grande gioia e per le palle enormi".