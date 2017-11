Napoli-Juventus, Higuain out: l'aplomb dei tifosi azzurri: "Senza rancore" (VIDEO)

"Il trauma per la cessione di Higuain è stato superato: abbiamo una grande squadra, guardiamo al futuro e non al passato": così gran parte dei tifosi del Napoli - che abbiamo intervistato questa mattina - hanno reagito alla notizia dell'infortunio patito da Gonzalo Higuain in allenamento. Una frattura alla mano che rischia di far saltare il ritorno da ex al San Paolo per il centravanti argentino. "Se non gioca forse è meglio, lo scorso anno da ex ci ha già castigati. Per il Napoli questa è un'occasione troppo importante in chiave scudetto".

Qualcuno, in verità, lo definisce ancora "traditore". Poi torna sui suoi passi: "Da quando è andato via lui è esploso Mertens". Assente o presente, poco importa: i pronostici dei tifosi azzurri sono comprensibilmente ottimistici. "Vinceremo, questo è il nostro anno".