Napoli-Juventus, l'intervento chirurgico alla mano di Higuain è riuscito

Pare essere riuscito perfettamente l'intervento chirurgico alla mano sinistra di Gonzalo Higuain. Lo rende noto la Juventus con una nota sul sito ufficiale. L'attaccante argentino ex Napoli, infortunatosi proprio a poche ore dalla partita contro i suoi ex compagni e nel suo ex stadio, è stato costretto a un intervento di "riduzione e sintesi della frattura al terzo raggio metacarpale della mano sinistra".

L'operazione è durata 45 minuti. Il piano di rientro di Higuain sarà reso noto nei prossimi giorni ma, come anticipato, pare altamente improbabile che il numero 9 della Juventus sia in campo venerdì sera al San Paolo.