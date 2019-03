Allegri: “Ronaldo ci sarà contro il Napoli”

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo contro il Napoli domani sera. Ad annunciarlo è stato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione del match. Il tecnico livornese ha parlato della situazione del portoghese dopo i problemi fisici che l'hanno afflitto nel corso della settimana. L'allenatore dei bianconeri ha fatto il punto anche sugli altri infortunati in casa Juve. “Ronaldo sta bene, si è allenato e domani giocherà. Khedira farà dei controlli, al momento non ci sono date di rientro, Douglas Costa speriamo di recuperarlo per l'Atletico Madrid. Gli altri tutti fuori, Cuadrado è fuori lista ed è lontano dal rientro”.

La partita di domani

“Solo” Ronaldo quindi domani verrà recuperato per una sfida che Allegri definisce uno “spartiacque importante”. “Una partita che vale molto per lo scudetto: ci giochiamo due terzi del titolo. È matematica, domani ci giochiamo tantissimo. A livello mentale è una soddisfazione battere la seconda, per confermare quello che stiamo facendo: il campionato alla fine lo vince sempre la più forte, la più regolare” ha concluso l'allenatore della Juventus.