Napoli-Juventus, tutto sul big match: formazioni probabili

Posticipo alle 20.30 tra Napoli e Juventus per chiudere in bellezza la 26esima giornata del campionato di Serie A.

La formazione di Ancelotti tenta l'assalto alla capolista per tenere ancora vive le speranze di rimonta, visti i 13 punti di vantaggio attuali dei bianconeri sui partenopei.

Dove vederla

Il match in programma alle ore 20.30 al San Paolo sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Canale 251 e sull'app Skygo in streaming.

Formazioni

Per gli azzurri confermato il 4-4-2 con Malcuit in difesa a destra e Hysaj a sinistra. In attacco dubbio tra Mertens e Milik. In porta Meret. Nella Juve Dybala in panchina, sostituito da Bernardeschi nel tridente offensivo con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. A centrocampo nella Juve, Matuidi, Pjanic e Emre Can. Arbitra Rocchi.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczescny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.