Higuain castiga il Napoli: addio alla Coppa Italia per gli azzurri

Si è conclusa in semifinale l'avventura in Coppa Italia del Napoli con una vittoria per tre reti a due, che non è sufficiente per ribaltare il 3-1 dell'andata in favore dei bianconeri. Non sono bastati agli azzurri i tre gol segnati da Hamsik, Mertens (su papera di Neto) e Insigne ed una prova convincente, almeno nel secondo tempo.

Troppe titubanze ed errori difensivi nel primo tempo per i partenopei, con gli ospiti in vantaggio per due volte con Higuain. Finale nervoso, con numerosi scontri in campo.

La Juventus troverà ora in finale la Lazio.

"Il Napoli ha il cuore e ha un allenatore che non è un catenacciaro ed è un signore del calcio. Mi aspettavo già che il Napoli giocasse meglio", sono state le parole di De Laurentiis in un'intervista post partita a Donatella Scarnati su Raiuno. Il presidente ha poi scritto su Twitter: "Un grande Napoli, una squadra che gioca un calcio splendido grazie ai suoi ragazzi e al suo allenatore. Bravi! Sono orgoglioso di voi!"

Le parole di Sarri: "Serviva un'impresa. C'è rammarico ci rimane perchè in quei 20 secondi di Torino potevamo passare al 2-2 e invece c'è stato il tre a uno. Milik bene all'inizio. Il gol subito ci ha pesato mentalmente. Poi è calata tutta la squadra. I tre rapidi davanti ci fanno rendere al meglio.

Sarri (Foto Ansa)

