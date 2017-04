Coppa Italia, si avvicina Napoli-Juventus: Higuain potrebbe non essere convocato

Mercoledì è in programma la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. All'andata i bianconeri si imposero tre reti ad una a Torino, rendendo di fatto proibitiva la rimonta azzurra.

Secondo l'indiscrezione di Radio Kiss Kiss Napoli, un possibile grande assente del match potrebbe essere proprio Gonzalo Higuain, accolto con sonori fischi nell'incontro di campionato di domenica sera al San Paolo.

Il Pipita è apparso imbolsito e poco incisivo e proprio per tale ragione e allo scopo di preservalo da un turbinio emotivo in vista dei prossimi match di Champions e campionato, potrebbe essere addirittura non convocato da Allegri o comunque relegato in panchina.

Peppe Iodice su Higuain: "Andiamo via tutti. O lui o noi": VIDEO