Convocati Napoli-Juve: out Koulibaly, rientra Maksimovic

Il Napoli affronta la Juventus domani al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly (solo palestra invece per Younes). Ospina non si è allenato per la gastroenterite.

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.

Juve

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Alex Sandro Bonucci, Rugani, Coccolo

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi