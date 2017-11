Si avvicina Napoli-Juventus, tra sold out e tensioni tra le tifoserie

Si avvicina la sfida al San Paolo tra Napoli e Juventus di venerdì sera. Lo stadio si avvicina al sold out, mentre la Questura vieta la trasferta ai tifosi bianconeri come con ogni probabilità accadrà per i supporter del Napoli al ritorno, previsto il prossimo 22 aprile.

Troppi i rischi per l'ordine pubblico. Il questore di Napoli Antonio De Iesu è da giorni al lavoro per garantire la sicurezza dei 60mila spettatori previsti. Gli ultimi dettagli del piano verranno definiti in giornata. Il divieto alla trasferta per i tifosi organizzati della Juve e la chiusura del settore ospiti permetteranno l'impiego di agenti in altri punti potenzialmente caldi.

Sarà sicuramente battuto il record di presenze: sono stati già venduti 50mila biglietti che si sommano ai 6mila abbonati, 2.400 in più rispetto al record stabilito col Sassuolo lo scorso 28 ottobre. È probabile si possa stabilire il nuovo record di incassi, al momento relativo al match di Champions dello scorso anno con il Real Madrid, 4.484.302,00 euro.