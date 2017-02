Napoli-Juventus, i bianconeri non alloggeranno in città: si temono rappresaglie per Higuain

I bianconeri avrebbero deciso per la trasferta di Napoli di campionato, in programma il 2 aprile (se non ci saranno anticipi), di non alloggiare come di consueto al Parker al corso Vittorio Emanuele, ma ad Ostia, per evitare contatti con i tifosi azzurri.

Gli juventini temono infatti che i tifosi del Napoli possano creare dei problemi alla spedizione bianconera ed in particolare a Gonzalo Higuain.

Al momento si tratta solamente di una indiscrezione in nostro possesso e si attendono ulteriori conferme sulla scelta definitiva della Juve.