Napoli-Juventus, azzurri favoriti e la quota è succulenta

Napoli-Juventus è la partita più attesa in città e quella che può dire molto anche sulle possibilità scudetto della squadra di Sarri. Ma la partita è anche un banco di prova interessante per gli scommettitori sportivi: le quote sono molto interessanti. Analizziamo quelle di una delle maggiori agenzie di scommesse sportive, Stanleybet. Il Napoli è decisamente favorito secondo i bookmakers: azzurri quotati 2.12, pareggio quotato 3.30, la vittoria della Juventus pare improbabile e paga 3.60 volte la posta.

Interessanti anche le quote sui primi marcatori: i più probabili sono Mertens per il Napoli (4.50) e Dybala per i bianconeri (5). Il ritorno al gol da primo marcatore del capitano degli azzurri Marek Hamsik è quotato 8.50, più basse le quote per gli attaccanti Insigne e Callejon (7).