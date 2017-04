Napoli-Juventus 1-1, le pagelle: Mertens vera anima degli azzurri

Le pagelle di Napoli-Juventus 1-1:

Napoli: Rafael 5,5, Hysaj 6, Albiol 6,5, Koulibaly 6,5, Strinic 6 (79' Ghoulam sv), Allan 5,5 (68' Zielinski 6), Jorginho 5,5, Hamsik 6,5 (76' Rog 6,5), Callejon 6, Insigne 6, Mertens 7. All. Sarri 6

Juventus: Buffon 6,5, Lichtsteiner 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6, Asamoah 6,5, Lemina 6,5 (61' Cuadrado 5,5), Marchisio 6 (80' Dybala sv), Khedira 6,5, Pjanic 6 (87' Rincon sv), Mandzukic 6, Higuain 5,5. All. Allegri 6

Arbitro: Orsato 5,5

MAN OF THE MATCH

MERTENS 7: è la vera anima della squadra. Salta l'uomo, accelera, combatte e addirittura va a sradicare dai piedi di Higuain un pallone in ripiegamento difensivo. Tutte le azioni pericolose degli azzurri passano per i suoi piedi, come in occasione del pareggio di Hamsik