Napoli-Juve: Sarri fischiato al San Paolo (LE IMMAGINI)

Non è stato un ritorno semplice per Maurizio Sarri al San Paolo. Il tecnico della Juventus è stato pesantemente fischiato appena è entrato in campo. Di fatto è quello che l'allenatore si aspettava tanto che ha sempre dichiarato che nel caso in cui fosse stato fischiato sarebbero stati “fischi di amore”. L'unica nota positiva è stata l'accoglienza che gli ha riservato il suo collega ed estimatore, Rino Gattuso.

L'allenatore del Napoli ha lasciato la sua panchina e gli ha riservato un caloroso abbraccio immortalato dalle decine di fotografi presenti davanti alla panchina. Centinaia gli scatti degli inviati a bordo campo che hanno atteso con ansia l'arrivo del tecnico di Figline Valdarno. All'altro ex, Gonzalo Higuain, non è andato meglio visto che è stato fischiato fin dall'inizio del riscaldamento. Ogni volta poi che toccava la palla, salivano i decibel fino a diventare assordanti. Anche in questo caso nessuna sorpresa.