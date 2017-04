Sarri sul pallone non restituito: "Noi antisportivi? Perdevano solo tempo"

Polemiche nel dopo Napoli-Juventus di Coppa Italia. Maurizio Sarri ha, nella conferenza stampa del post partita, risposto alle critiche ricevute per aver suggerito alla squadra di non restituire palla nel finale, dopo l'infortunio per crampi di Cuadrado.

"Non ho niente da rispondere - ha spiegato al proposito l'allenatore del Napoli - perchè dobbiamo fare un gesto di fair play contro una squadra che perdeva solo tempo? Se siamo sportivi tutti e due ok, ma altrimenti non perdiamo tempo ulteriore. Non accetto critiche sulla sportività, abbiamo 180 falli in meno di loro, siamo la squadra meno ammonita del campionato. Abbiamo deciso così perchè loro hanno portato avanti un certo atteggiamento".