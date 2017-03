"Fossi in Higuain mi darei malato per Napoli-Juve"

"Fossi in Higuain mi darei malato! Ci sarà un clima che non auguro a nessuno. Lo aspettano al varco, è impossibile pensare che possa andare tutto bene". Così la showgirl Alessia Merz, tifosissima bianconera, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com della doppia sfida tra Napoli e Juve all'inizio di aprile.

"Non sono tanto preoccupata della prestazione, ma tanto dal fatto che dovranno stare li quattro giorni. Prima passano, meglio è. ho letto qualche giorno fa che c'è stato un attacco al pullman della Juve. Non so quanto le famiglie possano andare allo stadio tranquille, c'è parecchio astio alimentato anche dalle recenti polemiche nell'ultimo confronto", ha aggiunto la Merz.

"In campionato puoi permetterti di perdere perchè, comunque, hai un vantaggio che ti consente una battuta d'arresto; mi scoccerebbe più farlo in coppa perchè ci tengo", ha concluso.