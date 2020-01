Festa grande al San Paolo: il Napoli batte la Juve di Sarri e Higuain

Un Napoli ritrovato batte i campioni d'Italia e rivali di sempre della Juventus. Dopo quattro sconfitte consecutive in casa, gli azzurri di Gattuso sono riusciti a battere 2 a 1 la squadra di Sarri al ritorno al San Paolo dopo due anni. Un ritorno amaro, visti i fischi all'ingresso in campo, ma soprattutto per il risultato e l'occasione persa nella corsa scudetto. Gli azzurri hanno sofferto solo nel finale ma nel complesso hanno condotto bene la gara approfittando di una Juve lenta e sottotono.

Il primo tempo si è chiuso in equilibrio con i bianconeri che hanno tenuto il possesso di palla ma non sono mai riusciti a finalizzare e creare serie occasioni da gol. Nel secondo tempo il Napoli è riuscito a tenere il campo meglio ed è salito di livello fino al gol di Zielinski che ha ribattuto in rete una conclusione da fuori di Insigne. Proprio il capitano è riuscito a raddoppiare grazie a un bel tiro a volo su cross di Callejon. Spavento nel finale per il gol di Ronaldo su una disattenzione difensiva e una rovesciata di Higuain nel finale.