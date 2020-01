Napoli-Juve, Ospina non ce la fa: in porta ci sarà Meret

David Ospina non sarà in campo in Napoli-Juve. Il portiere sudamericano è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un attacco influenzale, dopo la gastroenterite che lo aveva colpito negli ultimi giorni.

In porta contro i bianconeri, dunque, ci sarà Meret. Convocato il baby Daniele per completare il terzetto di estremi difensori a disposizione di Gattuso.