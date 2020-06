Napoli-Juventus, primo tempo a reti inviolate: il meglio del match | LA DIRETTA

Napoli e Juventus su giocano all'Olimpico di Roma l'edizione 2019-20 della Coppa Italia, in un'atmosfera resa irreale dall'assenza dei tifosi dovuta alle disposizioni anti-Covid. Per gli azzurri canonico 4-3-3 con Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. La Juve risponde con lo stesso modulo: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Arbitra Doveri.



La Juve parte subito pressando forte a centrocampo, così da tenere il pallino del gioco. Il Napoli però resta stretto in un fazzoletto di campo e impedisce agli avversari di rendersi troppo pericolosi. Al 6' Callejon sbaglia un retropassaggio servendo di fatto Dybala, che passa a Ronaldo. Il forte tiro del portoghese però è parato da Meret. A 14' Mario Rui penetra nell'area di rigore juventina dalla destra, si sbraccia con Douglas Costa e cade. Per Doveri non c'è nulla. Passa un minuto e Alex Sandro fa fallo su Callejon senza che per lui scatti il giallo.



Al 24' nonostante la pressione bianconera è il Napoli ad avere la prima vera occasione da gol della partita. Una bella punizione di Insigne da fuori area – guadagnata da Zielinski – si stampa contro il palo alla destra di Buffon. Al 28' nuovo fallo duro di Sandro, stavolta su Fabian, di nuovo graziato dal direttore di gara. Juventus pericolosa al 39' con Dybala che lancia Cristiano a tu per tu con Meret, il quale esce e anticipa d'un soffio il portoghese. Due minuti e al 41' il Napoli ha una seconda occasione d'oro, con Demme che riesce a ritrovarsi a tu per tu con Buffon: il portiere bianconero riesce nel miracolo e la sua porta resta inviolata. Il primo tempo finisce con Dybala che prova a procurarsi un rigore cadendo nell'area di rigore partenopea, ma inutilmente. Zero a zero e tutti negli spogliatoi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.