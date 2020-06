Napoli-Juve, le probabili formazioni: sfida Meret-Buffon

Le probabili formazioni di Napoli-Juve:

QUI NAPOLI - Gattuso sembra pronto a riproporre Mario Rui e Fabian Ruiz dal primo minuto, mentre in avanti permane il ballottaggio tra Politano e Callejon. In porta Meret sostituirà lo squalificato Ospina

QUI JUVE - Sarri alle prese con un dubbio per ogni reparto. In difesa Danilo e Cuadrado si giocano una maglia da titolare sulla corsia di destra. Il colombiano contende un posto nell'undici iniziale anche a Douglas Costa per quanto riguarda la linea d'attacco. Altro dubbio a centrocampo tra Pjanic e Khedira per completare il tridente in mediana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

ARBITRO: Doveri.