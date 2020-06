Napoli-Juve, il match dell'Olimpico sarà seguito in oltre 200 nazioni

Riflettori puntati sull'Olimpico di Roma per Napoli-Juventus mercoledì sera. La finale di Coppa Italia - come rende noto il club partenopeo - sarà seguita in scala planetaria. Tutti i 5 continenti, infatti, si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento.

Previsto il collegamento di oltre 200 nazioni, quali Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Polonia, Norvegia, Svezia, ed emittenti d'oltreoceano tra le Sudamericane Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Perù ed Ecuador.

Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti oltre, tra gli altri, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Kenia, Guinea. Mauritius, Uganda e Zanzibar.