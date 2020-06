NAPOLI-JUVE - Tutte le notizie sulla finalissima | LA DIRETTA

Napoli-Juve è da sempre la madre di tutte le sfide per i tifosi azzurri. Quando poi di mezzo c'è una finale ed un trofeo da conquistare, l'attesa sale ancora di più. La sua ultima coppa il club partenopeo l'ha alzata proprio al termine di un match secco contro i bianconeri, nel dicembre 2014 nella celebre notte di Supercoppa di Doha vinta ai rigori dagli uomini di Benitez.

NapoliToday ha deciso di dedicare una lunga diretta di 24 ore ed uno speciale alla finalissima di Coppa Italia, con aggiornamenti continui dalle 21,00 di martedì fino al fischio d'inizio nel cerchio di centrocampo dello stadio Olimpico.

LA DIRETTA

22,30 - Milik suona la carica: "Siamo pronti, conta solo vincere"

Ready, it only matters to win 💪💪



Siamo pronti, conta solo vincere 💪💪



Gotowi. Tylko zwycięstwo! 💪💪 pic.twitter.com/OBRiENwsTZ — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) June 16, 2020

22,00 - Napoli, il report dell'allenamento al San Paolo ed il programma

21,15 - Il Napoli è giunto in serata nel ritiro dell'Hotel Britannique in corso Vittorio Emanuele, dopo la seduta di rifinitura allo Stadio San Paolo. Gli azzurri partiranno in mattinata alla volta della Capitale in treno

21,00 - La Juve è atterrata in serata a Roma, in volo da Torino

LO SPECIALE

Gattuso: "Dobbiamo giocare al meglio per noi e per tutta la città"

Sarri: "Mi girano i c....ni quando dicono che non ho vinto in Italia"

I convocati della Juve: ci sono anche Chiellini e Higuain

Napoli-Juve, il match sarà seguito in oltre 200 nazioni

Napoli-Juve, le quote dei bookmakers: bianconeri favoriti

Hamsik: "Il Napoli deve riportare la coppa a casa"

Napoli-Juve, la chiave tattica dell'ex azzurro Fontana

Fabio Cannavaro: "Gattuso merita il trofeo"

Napoli-Juve, la finale sarà visibile anche in 4K

Napoli-Juve, fischia Doveri

Effettuato il sorteggio, il Napoli sarà la squadra 'di casa'

Ospina squalificato, in porta ci sarà Meret