Napoli-Juve, copertura straordinaria di NapoliToday: oltre 30 ore di diretta no stop

Oltre 30 ore di diretta no stop, iniziata a 24 ore dal calcio d'inizio di Napoli-Juve e terminata a notte inoltrata per raccontare fino alla fine la gioia dei tifosi dopo il successo degli azzurri.

Questo è l'impegno messo in campo dalla redazione di NapoliToday per la copertura della finale di Coppa Italia, primo grande evento calcistico post lockdown nel nostro Paese.

Una lunga diretta di 24 ore, dalle 21,00 di martedì fino al fischio d'inizio dell'arbitro Doveri per raccontare l'avvicinamento alla partita. Poi, dopo il trionfo degli uomini di Gattuso, la lunga notte dei festeggiamenti raccontata con aggiornamenti continui e contributi filmati e fotografici da più punti della città, dal Centro a Piazza Garibaldi, passando per il Vomero.

Un grande lavoro di squadra, ripagato dalla gioia per il successo del Napoli e dalla soddisfazione per i riscontri ottenuti dai nostri lettori, che hanno premiato il nostro impegno riversandosi in massa sul nostro sito, sulla nostra app e sui nostri canali social, con dirette che hanno fatto registrare migliaia e migliaia di interazioni.