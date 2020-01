Napoli-Juve, Sarri: "I fischi? Mi girano i c....i per la sconfitta"

"Abbiamo fatto una partita di scarsa energia mentale. Sembrava una gara da 0-0 e per un'ora non c'è stato un tiro in porta. Abbiamo perso contro una squadra che ha fatto poco per vincere". Così Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa Napoli-Juve al termine del match.

Il tecnico bianconero ha risposto anche ad alcune domande sui fischi del San Paolo: "Tanti fischi? Perchè l'affetto era tanto. Se penso al fatto che prima ero amato e ora non più? Mi girano solo i c....i per la sconfitta. Flop contro un Napoli con molte assenze? A noi mancavano tre campioni del Mondo".