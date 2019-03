Napoli-Juve, corse speciali nel post partita

Eav comunica che, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Juventus, in programma domenica 3 marzo allo Stadio San Paolo, ore 20,30, saranno effettuate delle corse aggiuntive sulla tratta ferroviaria Cumana e Circumflegrea, così come di seguito indicato:

CUMANA

partenze da Mostra per Montesanto

22:38 – 22:48 23:08 - 23:28 - 23:48

partenze da Montesanto per Fuorigrotta e Mostra

22:51 - 23:01 - 23:21

Partenze da Montesanto per Fuorigrotta

23:41 – 00:41

CIRCUMFLEGREA

partenze da Montesanto per Pianura

23:03 - 23:23 - 23:43 - 00:03

partenze da Pianura per Montesanto

23:22 - 23:42 - 00:02 - 00:22.

