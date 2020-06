Napoli-Juve, gli spalti dell'Olimpico saranno riempiti con coreografie digitali

Per rendere ancor più coinvolgente la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, gli spalti dell'Olimpico saranno riempiti questa sera con coreografie digitali, prodotte grazie ad una grafica virtuale integrata tramite sofisticati software. E' quanto rende noto la Lega Serie A.

Il match vivrà parallelamente in TV, sui social e sulla console gaming. Per far vivere anche sui social la Coppa Italia Coca-Cola, il title sponsor coinvolgerà Bobo Vieri e i suoi ospiti nell’innovativo format di diretta Instagram nato durante il lock down: la “BOBO TV”. Saranno infatti Bobo Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani ad intrattenere i fan su Instagram nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita.

"In questo momento di ripresa delle attività a porte chiuse, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri tifosi un prodotto innovativo, interattivo e tecnologicamente all'avanguardia - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A - . Ringraziamo Coca-Cola e tutti i nostri partner che credono nel progetto e ci affiancano nella realizzazione e nella promozione di tutte le iniziative dedicate ai nostri fan".

Prima dell'inizio del match, inoltre, sarà Sergio Sylvestre a cantare l'Inno di Mameli. Il cantante eseguirà l’inno italiano con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco.