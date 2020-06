Napoli-Juve, le quote dei bookmakers: bianconeri favoriti

Napoli e Juventus si ritrovano di fronte nella finalissima di Coppa Italia all'Olimpico di Roma, stavolta deserto, 8 anni dopo. Allora a trifonare furono gli azzurri di Mazzarri con gol di Cavani e Hamsik.

Stavolta i bookmakers vedono favoriti i bianconeri: per Sisal Matchpoint il successo juventino è infatti quotato a 2.10, mentre la vittoria del Napoli vale 3.60. Il pareggio, che porterebbe le squadre direttamente ai rigori, è un’opzione a 3.40. Ronaldo e compagni sono avanti anche nelle quote sul Vincente, a 1.62 contro il 2.25 dei partenopei. Anche gli scommettitori dicono Juventus: l’88% ha scelto il segno 2 nel match e il 62% crede che ad alzare la Coppa saranno i bianconeri, mentre punta sull’impresa degli uomini di Gattuso solo il 10%.

Occhi puntati sui due uomini: Mertens da un lato, Ronaldo dall’altro. Il gol del belga si gioca a 3.50, più bassa la quota per la rete di CR7, a 2.25. Per entrambi c’è l’opzione del gol da punizione diretta a 16.00, alla stessa quota l’idea che Ronaldo sbagli un altro rigore. Tra i candidati ad essere decisivi nella finale ci sono anche Insigne, in gol a 4.50, e Dybala, a 3.50.

Finiti i 90 minuti, in caso di parità, la finale verrà affidata alla lotteria dei rigori e la vittoria dal dischetto si gioca per entrambe le squadre a 6.50.