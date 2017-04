Napoli-Juve, Sarri: "Partita speciale. Con Reina decideremo cosa fare"

"Quella con la Juve una partita speciale per la città e i calciatori dovranno anche interpretare la passione dei nostri tifosi. I ragazzi lo sanno bene, e voglio che sentano quanto la nostra gente tiene a questa gara. Non sarà mai una sfida normale quella con la Juve e spero che la squadra sia capace di tradurre in campo i desideri del nostro pubblico". Così il tecnico del Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia del primo match contro la Juventus.

"Quali dei due match contro la Juventus per il Napoli è più decisivo? La partita più importante è quella che arriva per prima. Il nostro dietropensiero alla gara di mercoledì deve essere zero. Ripeto: la gara che conta è solo la prossima. A mercoledì ci penseremo dopo".

HIGUAIN - "Io prima delle partite non penso a particolari delicatezze, perchè ho la testa immersa nella preparazione del match. Higuain sa cosa penso di lui tecnicamente perchè gliel'ho già detto tante volte. Questo basta. Poi per il resto è un avversario come tutti gli altri, più forte di tanti altri, ma per me conta solo la partita non il singolo giocatore".

REINA - "Se ci sarà in campo? La risposta ce la deve dare essenzialmente lui. Bisognerà vedere come sta e quale efficienza può avere al di là degli esami strumentali. Pepe è un ragazzo maturo ed intelligente ed insieme a lui decideremo la cosa migliore da fare".

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - Ancora differenziato per il portiere spagnolo, che resta in dubbio per il problema al polpaccio. Differenziato anche per Tonelli e Giaccherini, che non dovrebbero farcela.

ALLEGRI RECUPERA MANDZUKIC E DYBALA - Buone notizie per il tecnico bianconero, che avrà regolarmente a disposizione i due attaccanti, dopo l'infortunio di Pjaca.